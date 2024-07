Mugello al via il Festival Foglia Tonda

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 11 luglio 2024) Borgo San Lorenzo (Firenze), 11 luglio – È tutto pronto per la settima edizione del: appuntamento sull’Appennino tosco-romagnolo nel, a Casaglia e Razzuolo, frazioni del Comune di Borgo San Lorenzo (Firenze), sabato 13 e domenica 14 luglio. Qui ci saranno incontri, laboratori d’arte e musica, spettacoli di teatro e passeggiate, tutto ad accesso gratuito: tra gli ospiti lo scrittore Paolo Pecere e il teatro di Archivio Zeta. Tema di questa edizione sarà la crisi climatica sugli Appennini, proverbiale luogo di fuga dalle città o villeggiatura, che rischia invece di subire danni permanenti ai propri territori e versanti, alla ricerca di un nuovo equilibrio tra uomo e natura. Ilè sostenuto dal Comune di Borgo San Lorenzo, e quest’anno è realizzato con il contributo dell’Agenzia Italiana di Cooperazione allo Sviluppo (AICS) e di PuntoSud, nell'ambito del progetto Zero in Condotta.