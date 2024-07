Morello e Facciolo | Assurdo morire così Le lacrime per Guerra dei suoi ex compagni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 11 luglio 2024) "Una cosa bella che ho visto subito è quanta gente gli voleva bene e mi viene da dire che se lo meritava. E si sarebbe meritato anche di vivere molto di più, perché aper un’ape a 62 anni, nel 2024, ci vuole davvero una sfortuna enorme". Nicoaveva un rapporto bellissimo con Stefano, il difensore della Reggiana morto martedì per una reazione allergica ad una puntura d’ape i cui funerali si svolgeranno stamattina alle 11 a Sant’Anselmo (zona Buco del signore): "Ci sarò senza il minimo dubbio. Perdo un amico, un familiare, un fratello. Quando venivo a Reggio ci vedevamo, anche con le mogli, l’ultima volta un mese fa per la rimpatriata ‘88/89 di cui eravamo stati i promotori. Il pensiero va a sua moglie Patty e a sua figlia, faremo il massimo per stare loro vicino ma nel tempo la mancanza di Stefano si farà sentire".