LIVE Giro d’Italia femminile 2024 tappa di oggi in DIRETTA | gruppo compatto a 90 km dal traguardo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 11 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADIDEL TOUR DE FRANCE DALLE 11.50 12.23 90 km al. 12.18 Scollinata la cima della salita di Morello, adesso le atlete affronteranno un tratto in discesa lungo una decina di chilometri. 12.15 Inizia il GPM di Morello (1.8 km à 4.8%). 12.13 Pochi chilometri all’inizio della salita di Morello. 12.10 Fioccano i tentativi d’attacco, ma per il momento nessuna riesce a scappare via dal. 12.08 100 km al. 12.06in quest’avvio. 12.03 Ilinizia ad affrontare la salita che porterà poi all’imbocco dello strappo di Morello. 11.58 Ecco le immagini dello start non ufficiale della. @women 5th stageThe start #UAETeamADQ #UnitedToBeStronger#WeRideToInspire #Believe #dItaliaWomen pic.