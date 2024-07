L’addio di Immobile scuote la Lazio | La fine di un’era

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 11 luglio 2024) Il capitano dellalascia il club e si accorda con il Besiktas: per i tifosi biancocelesti è ladi una lunga e prolificua storia d’amore. Destinata a lasciare il segno Ladi un’epoca. La conclusione di una lunga, emozionante e fruttuosa storia d’amore. Cirosaluta la, e lo fa all’improvviso, al termine di una trattativa durata due giorni. Il bomber più prolifico della storia biancoceleste (duecentosette gol in otto stagioni), lascia la capitale per trasferirsi al Besiktas in Turchia: dal prossimo anno sfiderà Icardi e Dzeko e cercherà di rilanciarsi dopo due stagioni negative. Cirolascia ladopo otto stagioni. Il capitano biancoceleste andrà in Turchia, al Besiktas – Cityrumors.itPer i tifosi dellasi tratta di un addio improvviso.