La giunta c’è | Pirani ha nomitato la sua squadra

(Di giovedì 11 luglio 2024) A nove giorni dall’elezione a sindaco, il neo primo cittadino di Osimo Francescoha nominato la. Ieri pomeriggio ha convocato gli assessori che hanno firmato la delega. Come già preannunciato, sono sette, di cui tre donne: Monica Bordoni vicesindaco, Matteo Sabbatini e Paolo Strappato (Liste civiche), due delle liste di Sandro Antonelli apparentato conal ballottaggio, lui stesso e Federica Fantasia, poi Michela Staffolani per Fratelli d’Italia e Graziano Palazzini (listasindaco). Sabbatini è il più giovane, commercialista, è stato per anni presidente del Consiglio di quartiere di Passatempo e in Consiglio ultimo capogruppo delle Liste civiche. Bordoni è da anni coordinatrice dei movimenti latiniani mentre Strappato, architetto, e Fantasia, docente, sono le vere new entry.