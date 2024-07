ITALIA – SPAGNA | PARTITA IN DIRETTA

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 11 luglio 2024) Ieri è iniziato il Campionato Europeo Under 18 e gli azzurri hanno fatto il loro esordio nel migliore dei modi, vincendo il match contro l’Estonia con un netto 3-0 Gli azzurri possono ambire ad una medaglia di valore in questo Campionato Europeo, ma dovranno essere molto bravi a mantenere alto il livello del proprio gioco, evitando cali che potrebbero compromettere l’intero percorso. Oggi l’scende nuovamente in campo e sfiderà laQUANDO SI GIOCA IL MATCH TRA? 11/07/24 ALLE ORE 16:30DOVE GUARDARE IL MATCH TRA? IL MATCH VERRA’ TRASMESSO GRATUITAMENTE INSUL CANALE YOUTUBE QUI SOTTO TROVATE LAGRATUITA DEL MATCH PER SEGUIRE E TIFARE GLI AZZURRI L'articoloINproviene da Daynews.