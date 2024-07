Inghilterra all' ultimo respiro Watkins ribalta l' Olanda | un' altra finale 4 anni dopo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) Un gol del neo entratoal 90' regala all'la vittoria contro l'in semie la qualificazione alladi Euro 2024 contro la Spagna. Domenica 14 luglio a Berlino saranno i ragazzi di Southgate a contendere a Lamine Yamal e compagni il titolo di campioni d'Europa. Gara equilibratissima a Dortmund, con l'che ai punti ha forse meritato il successo avendo giocato la sua miglior gara di questo Europeo. Nel primo tempo rete di Xavi Simons per l'al 7', pareggio dell'con Kane su rigore al 18'. Nella ripresa il gol vittoria dial fotofinish. Per l'è la secondaconsecutiva agli Europei,quella persa trefa in casa contro l'Italia ai rigori. La nazionale dei Tre Leoni va ancora a caccia del sui primo titolo internazionaleil Mondiale vinto nell'ormai lontano 1966 sempre a Wembley.