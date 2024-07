Incendio in casa | una famiglia all’ospedale A fuoco gli scatoloni morto il cagnolino

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 11 luglio 2024) Undivampato ieri notte in via Niccolini 25, zona Chinatown, ha messo in allarme un intero quartiere. Finitaper le inalazioni del fumo un’intera: padre, madre e due figli. Uno dei due cagnolini che vivevano con loro, purtroppo, non ce l’ha fatta. E laè distrutta. Le fiamme si sono sprigionate poco prima dell’1 per cause ancora da accertare. Stando a quanto emerso, nell’appartamento c’erano degli– forse in vista di un trasloco – e la presenza dei cartoni avrebbe accelerato la propagazione del rogo che in poco tempo ha raggiunto ogni angolo della, disposta su due livelli. In quel momento, al primo piano c’erano il padre e la madre, rispettivamente di 59 e 58 anni, italiani, e al secondo i due figli, una ragazza di 23 anni e un giovane di 19.