Fedez ricoverato in ospedale lancia frecciatine velenose che poi cancella a Chiara Ferragni

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di giovedì 11 luglio 2024)è statoinper l’ennesima volta, la causa? Un’altra emorragia interna. Per fortuna ora sta meglio ed è stato proprio lui a comunicarlo ai follower su Instagram: “Sono tipo dj Khaled quando dice ‘another one’ ma con le emorragie interne. Grazie di cuore ai dottori e agli infermieri del Policlinico di Milano che hanno trovato l’emorragia interna prima che fosse troppo tardi, per fortuna”. Su Instagram perònon ha solo aggiornato i suoi seguaci sulle sue condizioni di salute, ma ne ha approfittato anche per mandare una serie dialla sua ex moglie. Per primo ha pubblicato un testo di una canzone ancora in fase di sviluppo che sembra riferirsi proprio a lei: (“Sbagli se pensi che non ho mai amato. Per te avrei ucciso ma tu mi hai fermato.