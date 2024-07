Fedez ricoverato di nuovo in ospedale incolpa indirettamente Chiara Ferragni? Il messaggio è sospetto e fuoriluogo

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di giovedì 11 luglio 2024) La situazione trasembra essere sempre più tesa: nelle ultime ore il cantante è finito diine fra le sue stories lancia una frecciatina all’ex moglie. Il rapper è nuovamenteina causa di un’emorragia interna e a renderlo noto è lo stesso Federico Lucia tramite le sue stories di Instagram. Cosa è successo? Facendosi ritrarre su un letto diha scritto: “Sono tipo Dj Khaled quando dice “Another One”, ma con le emorragie interne”. Come sappiamo, non è la prima volta che l’ex diha a che fare con le emorragie interne. Foto: @IG Già dopo il Festival di Sanremo 2023, infatti, il rapper era statoper diverse settimane, proprio poco prima che iniziasse il suo percorso come giudice di X-Factor nella precedente edizione del talent.