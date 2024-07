Fedez anche dall’ospedale riesce a litigare | se la prende con Amedeo Venza ma non ha il coraggio di citare Selvaggia Lucarelli

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di giovedì 11 luglio 2024) Cosa succede tra? Il rapper è in ospedale, macomunque acon chiunque L’ex marito di Chiara Ferragni si trova in ospedale a seguito di emorragie interne che si sono ripresentate: le sue condizioni di salute tuttavia non sembrano preoccupanti;è fuori pericolo, ma nel frattempo litiga con tutti. Nelle ultime ore ha avuto una discussione via Instagram con. Su, che da tempo lo incalza circa le sue frequentazioni, il pestaggio di Cristiano Iovino e molto altro, però,non ha nulla da dire. Dal suo letto di ospedale lancia frecciatine a chiunque, compresa la sua ex moglie Chiara Ferragni e ringrazia i medici con queste parole: “Grazie di cuore ai dottori e gli infermieri del Policlinico di Milano che hanno trovato l’emorragia interna prima che fosse troppo tardi per fortuna”.