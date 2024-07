Euro 2024 | Inghilterra v Spagna

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 11 luglio 2024)-07-11 20:55:15 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Domenica serasi affronteranno all’Olympiastadion di Berlino, con in palio il titolo di. Negli ultimi 95 anni le due nazioni si sono scontrate 27 volte, ma solo sei di queste volte si sono verificate in competizioni importanti e solo tre si sono concluse con un pareggio. L’ha vinto 10 volte, mentre lane ha vinte 14, comprese cinque delle otto partite giocate negli ultimi 20 anni. Che ne dite, facciamo un viaggio nei ricordi con i Three Lions e La Roja per scoprire i loro cinque incontri più importanti?Berlino. Domenica.#foto.twitter.com/f1NqmQfOpO — UEFA(@) 10 luglio1-0– Coppa del Mondo 1950 Il primo incontro competitivo tra le due nazioni ebbe luogo nell’iconico stadio Maracanã di Rio de Janeiro, durante la Coppa del Mondo del 1950.