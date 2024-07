Estate in città | 8 tips per preservare la pelle dagli effetti di caldo e inquinamento

Leggi tutta la notizia su diredonna

(Di giovedì 11 luglio 2024) L’inpuò essere particolarmente stressante per laa causa delintenso e dell’atmosferico. Questi fattori possono danneggiare la barriera cutanea, causando disidratazione, invecchiamento precoce e vari problemi dermatologici. Ecco alcuni consigli utili per proteggere ladurante i mesi estivi. Vi raccomandiamo Hai messo la protezione solare per le labbra: i 5 migliori prodotti del 2023 1. Detersione quotidiana La pulizia dellaè fondamentale per rimuovere le particelle inquinanti che si accumulano durante il giorno.