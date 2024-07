Donazione a Diabetologia Pronti due macchinari

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 11 luglio 2024) Un lettino elettrico, particolarmente utile per le persone che hanno difficoltà di deambulazione, e dei "braccioli" da applicare alle braccia e alle caviglie per prevenire le complicanze del diabete, una malattia che nelle Marche colpisce 80mila persone (67mila seguite dai centri diabetologici, le restanti dai medici di base), il 4,4% della popolazione, con oltre 300 pazienti pediatrici, in continua crescita. Sono queste le attrezzature sanitarie donate alla Unità operativa didell’ospedale di Macerata dalla ditta Co.Bo (produce fondi per calzature sportive) di Montelupone, e da un gruppo di cittadini facenti capo al commercialista Stefano Quarchioni. "Si tratta di uno strumento diagnostico – ha spiegato Gabriele Brandoni, primario della– che nei soggetti diabetici permette di valutare la presenza di arteriopatia a carico degli arti inferiori, prevenendo eventuali complicanze come l’arteriopatia cronica ostruttiva, con un intervento rapido per l’attivazione del percorso arteriografico ed eventuale rivascolarizzazione.