Domani i funerali del militare morto in un incidente stradale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 11 luglio 2024) Verranno celebratele esequie militari del sottocapo di seconda classe Giovanni Luca Lomartire. La messa si terrà alle 10.30 nella basilica di San Francesco sulla omonima piazza. Al dolore di familiari, parenti e amici, si è unito quello della Guardia Costiera. Originario di Manduria (in provincia di Taranto) e residente a Monfalcone (Gorizia), Lomartire, 41 anni, prestava servizio alla Capitaneria di Porto di Ravenna. Il suo decesso risale alla sera del 30 giugno scorso, una domenica. In particolare ilin conseguenza a unaccaduto attorno alle 22 sulla Romea al confine tra le province di Padova e Venezia all’altezza della frazione di Rosara di Codevigo. Secondo quanto ricostruito in prima battuta, il 41enne, che viaggiava su una moto, si è scontrato con un scooter guidato da un 33enne residente nel Vicentino e rimasto praticamente illeso: ilinvece è stato prima sbalzato dalla sua moto sull’asfalto e poi è stato investito da due veicoli in transito.