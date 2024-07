Danneggiato l’archivio del Comune Servono 13mila euro per recuperarli

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 11 luglio 2024) MONTOPOLI L’alluvione del novembre del 2023 che ha devastato la piana tra Prato e Firenze ha fatto danni anche a Montopoli. Nello specifico "una parte del materiale archivistico comunale in deposito nei container della ditta Archivi spa di Prato ha subito forti danni". Molti documenti accumulati negli anni dagli uffici comunali di Montopoli, che non potevano trovare posto negli edici dell’amministrazione di via Guicciardini, erano stati affidati alla cura e al deposito della ditta Archivi Spa di Prato che è specializzata per questo tipo di attività. Purtroppo l’alluvione di novembre ha colpito pesantemente anche sui depositi dell’impresa e a farne le spese è stata anche la documentazione archivistica di Montopoli. "Lo stesso materiale è stato trasferito, ai fini di una sua adeguata messa in sicurezza tramite procedura di congelamento, a Calenzano in container reperiti dalla Soprintendenza in collaborazione con Regione Toscana – spiegano daldi Montopoli – Il materiale in oggetto deve essere quindi recuperato tramite una serie di interventi di scongelamento, asciugatura, spolveratura e pressatura".