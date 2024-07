Colpo da novanta Napoli | è un pallino di Conte l’affare può entrare nel vivo

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 11 luglio 2024) In casasi pensa soprattutto al calciomercato in entrata e De Laurentiis vuole regalare ala miglior rosa possibile. Il calciomercato è appena cominciato ma in casasi è più attivi che mai. Il club vuole riscattare l’ultima annata deludente, è arrivato un top coach come Antonioe l’obiettivo è rinforzare la rosa in ogni reparto. Sono già arrivati diversi colpi in difesa, nelle prossime ore verrà annunciato anche Buongiorno ma la società non ha alcuna intenzione di fermarsi. De Laurentiis ha promesso auna squadra molto competitiva e – complice l’assenza di coppe nella prossima stagione – l’obiettivo sarà provare fin da subito a raggiungere grandi risultati. Ovviamente la priorità è il ritorno in Champions League, ma nelle camere segrete i tifosi e anche parte degli addetti ai lavori sognano il titolo, riportare lo scudetto adopo soli due anni.