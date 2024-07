Brilli presidente Giuliano Santinelli vice

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 11 luglio 2024) Gianlucasenza firma né rappresentanza, Massimo Bugari segretario. E’ questo l’organigramma della SSC Ancona che ieri ha presentato la documentazione necessaria al perfezionamento dell’iscrizione al prossimo campionato di serie D, compresi i due assegni circolari da 31mila euro (fideiussione) e da 24mila (tasse e assicurazioni). Li ha consegnati ieri di personaalla Lega nazionale dilettanti a Roma. Era il passo dovuto per completare l’iscrizione, come richiesto peraltro dalla comunicazione della stessa Figc pervenuta alla nuova società dorica e a Daniele Silvetti sabato scorso tramite pec, quell’attesa conferma ufficiale arrivata dopo il viaggio a Roma del sindaco che giovedì scorso ha consegnato alla Federcalcio i 400mila euro per l’ammissione alla D in soprannumero e numerosi altri incartamenti.