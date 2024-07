Boxe | Mauro Forte perde il titolo europeo dei piuma contro Cristobal Lorente

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 11 luglio 2024)non è più il campionedei pesi. Il pugile romanola sfida per ilcontinentale della categorialo spagnolo, nella suggestiva cornice della Piazza Skanderbeg di Tirana, Albania. Verdetto, questo, arrivato ai punti, con i cartellini sul 115-112, 114-113 e 114-114, i primi due a favore dell’iberico. Con una certa sorpresa di molti,inizia a dominarefin dalle primissime fasi, e in generale i primi tre round pendono dalla sua parte. Passa però una decina di minuti ed è l’italiano a tentare il tutto per tutto, riuscendo ad atterrare il suo avversario nella sesta ripresa. Non definitivamente, però., infatti, riprende a spingere e a mettere insieme unaintensa, ed è di sinistro che riesce a mettere più volte in difficoltà