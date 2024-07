Adrano | Se mi denunci ti lancio l’acido in faccia arrestato 26enne

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 11 luglio 2024) Su disposizione della Procura Distrettuale della Repubblica, la Polizia di Stato ha dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Catania il 17 giugno 2024, nei confronti di un uomo, un ventiseienne di, indagato per il reato di maltrattamenti in famiglia. Laa della vittima Le indagini, partite dallaa della vittima, coordinate dalla Procura etnea e svolte dagli agenti del Commissariato di, hanno permesso di acquisire gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell’uomo, resosi responsabile di ripetuti episodi di violenza fisica e psicologica in danno della ex compagna e dei suoi familiari, aggravatisi dopo che il ventiseienne aveva saputo della volontà della donna di mettere fine alla loro relazione.