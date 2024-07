Yamal non può bere non può fumare non può guidare non può votare ma ha già fatto la storia Guardian

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Ilcelebra il fantastico gol di Lamine. Ieri sera ha portata la sua Spagna in finale di Euro 2024, Francia sconfitta 2-1. “Non può, non può. Non può, non può. Può calciare un pallone sotto il sette. Sopra un grande palcoscenico e nella partita più importante per una generazione. La sua generazione, e forse questa sarà davvero la sua. Si chiama LamineNasraoui Ebana, figlio di Sheila dalla Guinea Equatoriale e Mounir dal Marocco, cresciuto a Rocafonda, Mataró. Porta palla, si sposta a sinistra, poi a destra a destra e poi di nuovo a sinistra. E poi, il tiro: un momento eterno che ha portato un paese verso una finale e una nuova era”. Tra decenni si vanteranno di aver assistito all’esplosione diAlla vigilia della partita, Rabiot aveva avvertito