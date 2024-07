Vini Doc miscelati a vini generici e venduti come Colli Piacentini Indagate 12 persone

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 10 luglio 2024) La lente dei magistrati della Procura di Piacenza, e dei Nas di Parma, suidei, per un presunto caso di contraffazione suiDoc e Igt. Il Tribunale locale ha inserito 12nella lista degli indagati, tra cui titolari, enologi e agronomi di due cantine del territorio e tre ex dipendenti di Valoritalia, organismo di certificazione delle produzioni incaricato dal Masaf. I capi d'accusa,riportato dal quotidiano Libertà, di Piacenza, vanno dalla contraffazione di Doc e Igt, alla frode in commercio, al falso in atto pubblico.Doc Secondo i magistrati, che hanno chiuso le indagini nel marzo scorso, le cantine(Casabella di Castellarquato e la societàcola Avpg di Travo, riconducibili a un unico proprietario) avrebbero aggiunto(molto probabilmente non provenienti dal territorio) aiconsentiti dai disciplinari di produzione delle rispettive Doc e Igt (Ortrugo, Barbera, Malvasia, Bonarda, Gutturnio e altre), in violazione delle regole di produzione.