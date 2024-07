Trapianto di rene anomalo L’ospedale di circolo finisce sotto i riflettori

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Trapiantato un"a ferro di cavallo" aldidi Varese, un intervento raro, reso possibile dalla grande esperienza della squadra multidisciplinare del centro trapianti varesino di Asst Sette Laghi che ha tra le principali direttrici espandere il pool di organi da offrire ai tanti pazienti in attesa di. E’ stato eseguito nei giorni scorsi, l’equipe guidata dal professor Giulio Carcano in stretta collaborazione con l’equipe pavese del dr. Massimo Abelli, l’ha effettuato sfruttando un organo per molti considerato non trapiantabile. Nel dettaglio, si tratta di un"a ferro di cavallo", una variante anatomica rara che, in termini funzionali, è del tutto identica ad unnormale. Dal punto di vista anatomico, però, i due reni, destro e sinistro, sono uniti a livello del polo inferiore, presentandosi di fatto come un unico organo.