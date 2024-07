Tragico lutto in Rai ci lascia una vera leggenda

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Personaggi tv.in Rai, ciunanel mondo della televisione: è morto a 86 anni Marcello Lazzerini, per oltre 40 anni cronista della Rai. Il giornalista si è occupato a lungo di sport e di cultura per il Tg della Toscana. ( dopo le foto) È morto il noto Marcello Lazzerini. Sui social sono tanti i messaggi di cordoglio per il giornalista scomparso all’età di 86 anni. In uno si legge: “Non abbiamo mai lavorato fianco a fianco, ma per me è sempre stato un punto di riferimento. Un giornalista che seguivo con interesse. Accendevamo la tv a casa mia all’ora di cena e quando appariva lui, sapevo che avrebbe parlato dei miei argomenti preferiti. Pensare, questa sera, di essere proprio in quella redazione a parlare più o meno delle stesse cose, mi emoziona ancora di più.