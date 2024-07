Time Bandits | trailer della comedy di Jemaine Clement Iain Morris e Taika Waititi

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di mercoledì 10 luglio 2024)diApple TV+ ha svelato oggi ilnuovain live-action, primo adattamento televisivo dell’omonimo film cult. Creata per la televisione da(“Flight of the Conchords”),(“The Inbetweeners”) e(“Reservation Dogs”) e prodotta per Apple TV+ da Paramount Television Studios, Anonymous Content’s AC Studios e MRC.è un viaggio imprevedibile attraverso il tempo e lo spazio che vede protagonisti un gruppo sgangherato di ladri e la loro nuova recluta: un appassionato di storia di 11 anni di nome Kevin. Insieme, intraprendono un’emozionante ricerca per salvare i genitori del ragazzo e il mondo intero.