Tentato omicidio arriva la condanna per il trapper Shiva

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Ilè statoto a 6 anni e mezzo di reclusione per aver esploso colpi d’arma da fuoco fuori al suo studio di registrazione contro due rivali del gruppo del rapper Rondo Da Sosa. Questa è la decisione dei giudici dell’ottava sezione penale del Tribunale di Milano dopo il processo con rito abbreviato. Ladi, che attualmente si trova ai domiciliari, è stata riconosciuta l’attenuante del risarcimento del danno alle presunte vittime, mentre non sono state accettate le attenuanti della provocazione e quelle generiche. I difensori del cantante che avevano chiesto l’assoluzione, Daniele Barelli e Marco Campora, pur rispettando la sentenza hanno annunciato che faranno ricorso. Secondo loro ilsi sarebbe solo difeso dall’aggressione brutale di due lottatori di MMA, aggiungendo che i colpi erano stati sparati verso il basso e quindi esplosi non per uccidere.