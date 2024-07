Telecronisti Musetti-Fritz | chi commenta su Sky da Wimbledon

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Il programma e isu Sky di, match di quarti di finale a2024. Primo quarto Slam in carriera per Lorenzo, che sta vivendo una stagione su erba oltre ogni più rosea aspettativa e non vuole smettere di sognare. Nonostante l’avversario apparentemente abbordabile, in realtà l’incontro sarà molto insidioso di quanto possa sembrare.è infatti reduce dal titolo a Eastbourne, ha appena battuto Zverev grazie a una rimonta straordinaria e già nel 2022 andò ad un passo dalla semifinale di, arrendendosi solo a Nadal al fotofinish. Lo statunitense partirà favorito (è anche avanti 2-1 nei precedenti), masta giocando talmente bene che potrà senz’altro dire la sua. Il match sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e in streaming su SkyGo e NOW.