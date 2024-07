Taglio di fondi ai Comuni Appelli caduti nel vuoto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 10 luglio 2024) "Il Governo ha tagliatoagli enti reggiani per un importo di otto milioni di euro". Emanuele Cavallaro, responsabile enti locali del Pd di Reggio, coordinatore provinciale di Anci, nonché sindaco di Rubiera, protesta per la scelta dei ‘tagli’ aiche hanno ricevuto piùdel Pnrr. Non mancano anche nel reggiano le polemiche degli amministratori per i futuri mancati trasferimenti da parte del Governo. "Dunque – sottolinea Cavallaro – glidi Anci e Upi sononel: con la pubblicazione delle tabelle ufficiali il Governo ha deciso di tagliare iaie alle Province italiane. Per gli enti del territorio di Reggio si tratta di otto milioni in cinque anni, per l’Italia un miliardo e 250 milioni di euro nello stesso periodo.