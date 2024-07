Smartsystem Angeletti sarà il vice coach

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Otto anni di gavetta sono sufficienti per dimostrare il proprio valore ed essere riconosciuto nel merito dalla società di appartenenza. E’ il percorso fatto dal fanese Michael, nuovo secondo allenatore della, che affiancheràVincenzo Mastrangelo nel prossimo campionato di serie A2: "Intanto ringrazio la società per l’opportunità avuta – esordisce– il prossimoil mio nono anno nella Virtus, spero di ripagare la fiducia che mi è stata accordata". Laureato in Scienze dello Sport,è stato uno dei tecnici che ha dedicato più tempo al settore giovanile fanese valorizzando tanti ragazzi che hanno militato nella Virtus e portandoli, in alcune occasioni, anche a dei successi: "Ricordo con piacere i due campionati di serie C vinti consecutivamente – afferma – ed il prossimo anno ci saranno ben tre elementi delle giovanili che giocheranno in prima squadra e che sto seguendo fin da quando giocano in under 13: Giacomo Sorcinelli, Davide Magnanelli e Jacopo Rizzi.