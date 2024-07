Premio Stromboli | al via mostra Eroico Il Paesaggio con 12 opere

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Roma, 10 lug. (askanews) – Un contenitore multidisciplinare tra arte, cultura e nuove tecnologie. Dal 10 al 14 luglio arriva in Sicilia la quarta edizione delcon eventi diffusi in tutta l’isola tra percorsi artistici, talk, musica. Arte contemporanea, Tecnologie Digitali e Atenei le categorie dell’Edizione 2024, che faranno diun punto di riferimento per cultura, innovazione e sostenibilità. La sezione arte contemporanea, curata da Lucrezia Longobardi, ha l’obiettivo di individuare l’artista italiano il cui lavoro si è distinto maggiormente nell’anno 2023. Ad individuare il miglior artista dell’anno sarà la giuria internazionale composta da Lorenzo Balbi, Laura Cherubini e Vicente Todolí, dopo un lungo ed articolato processo di selezione e discussione.