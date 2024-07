Pesaro ristorante assaltato da milioni di cavallette il proprietario | Sono stato lasciato solo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Qualcuno potrebbe pensare a una delle dieci piaghe d’Egitto, ma ciò che è accaduto lo scorso weekend (6 e 7 luglio) nei pressi di Naro, frazione di Cagli, in provincia di, ha tutta l’aria di un evento biblico. L’Hostaria del Vigno è stata letteralmente assalita dadi, creando una situazione che il titolare Gianluca Rossi non dimenticherà facilmente.Leggi anche: Sardegna invasa dallee allarme api in centro a Bologna “Erano, provo a dire anche 10,” ha raccontato Rossi a Tgcom24. “Miritrovato al centro della transumanza di questi insetti, che dove passano lasciano terra bruciata.” Una descrizione che rende bene l’idea del disastro naturale che ha colpito ile i suoi dintorni.