Parco Archeologico di Ostia Antica riapre al pubblico il Museo Ostiense

(Di mercoledì 10 luglio 2024), 10 luglio 2024 – Il, situato all’interno deldi, ha riaperto algrazie a un finanziamento Cipe di oltre 3 milioni di euro. La cerimonia d’innaugurazione ha visto la partecipazione del Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, del Vice Sindaco di Fiumicino, Giovanna Onorati, del Direttore generale Musei, Massimo Osanna, del Direttore deldi, Alessandro D’Alessio e del Presidente della Pro Loco di Fiumicino Giuseppe La Rango. L’intervento per la riapertura delsi è sviluppato in due capitoli principali: 1. Adeguamento Strutturale e Allestimento: lavori per aggiornare la struttura del Casone del Sale, edificio del XVI secolo che ospita il, rendendolo conforme alle normative statico-strutturali e migliorandone l’accessibilità fisica e cognitiva.