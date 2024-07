Massimiliano Caiazzo e Elena D’Amario l’amore è naufragato | lui è stato visto con un’altra ragazza

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di mercoledì 10 luglio 2024)edsi sono ormai lasciati: lui èpizzicato con! L’attore di Mare Fuori e la ballerina di Amici sono stati visti insieme per la prima volta nell’agosto del 2022, ma solo dopo molto tempoedhanno deciso di ufficializzare la relazione sui social con foto pubbliche. La scorsa primavera, però, hanno iniziato a circolare rumors sulla loro presunta rottura Da tempoe la sua ex fidanzata avevano smesso di mostrarsi insieme ed evitavano sapientemente di scambiarsi like o commenti. A far emergere ancora di più l’ipotesi che si fossero lasciati, poi, c’èun viaggio della ballerina., infatti, è partita con il Messico insieme ai suoi amici e dinemmeno l’ombra.