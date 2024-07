L' uomo che ha camminato sullo Stretto di Messina

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Un passo dopo l’altro, con le braccia che per 2 ore, 56 minuti e 31 secondi si muovevano alla ricerca di un difficilissimo equilibrio. Nonostante la caduta a cento metri scarsi dal traguardo, a tre minuti e mezzo dall’arrivo, d’ora in poi Jaan Roose sarà ricordato come il primoad aver(sì,di. Dalla Calabria alla Sicilia, sospeso a 260 metri sopra il livello del mare su una slackline, una fettuccia di materiale sintetico di appena due centimetri, 19 millimetri per essere pignoli. Il Red BullCrossing è storia e il 32 enne super atleta estone ha messo la firma su un’impresa senza precedenti: camminare per 3,64 km su una slackline, anche se formalmente l’incertezza a pochi metri dall’arrivo non gli permetterà di intestarsi il nuovo record del mondo che avrebbe mandato in archivio il precedente di 2,7 km realizzato in Francia nel 2022 (perché sia formalmente valido, bisogna chiudere il percorso senza cadere).