Lotto il terno è vincente | 22mila con questi numeri

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di mercoledì 10 luglio 2024), continuano le vincite incredibili delle ultime settimane. Ecco ilsecco che permette di portare a casa oltreeuro Ilcontinua a fare sognare gli italiani che magari, in un momento come questo dove si pensa alle vacanze, riescono con una vincita del genere anche a prenotarle. E non è una cosa che purtroppo, come sappiamo, tutti si possono permettere. Estrazione del(AnsaFoto) – Ilveggente.itNon smettiamo mai di raccontarvi di quelle che sono alcune vincite incredibili che vengono piazzate nel corso delle settimane con questo gioco e anche oggi siamo qui, riprendendo le notizie riportate da Agimeg.it, a fare un tour in una sola Regione, che onestamente si sta dimostrando una delle più fortunate, che ha piazzato dei colpi incredibili.