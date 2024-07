L’avvicinamento della Moldavia all’Europa scatena il nervosismo di Putin

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Laè sotto attacco e anche questa volta l’indifferenza dell’Occidente rischia di essere fatale. I russi hanno deciso di alzare il tiro concentrando la loro azione su due fronti: la destabilizzazione interna, fomentando i loro agenti nel Paese, e il costante ricorso alla minaccia di un’invasione militare. Quest’ultima è sintomo delche si respira a Mosca per il progressivo avvicinamento di Chi?in?u all’Unione europea. Unpeggiorato dopo che a fine giugno sono stati formalmente avviati i negoziati per l’adesioneall’Ue. Si tratta di un primo passo importante del processo di integrazione continentale che nelle prossime settimane entrerà nel vivo con la fase di screening – il confronto tra la legislazione nazionale e quella europea per stabilire le modifiche necessarie per l’ingresso nell’Unione – alla quale seguirà lo stanziamento dei fondi preadesione.