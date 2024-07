Kylian Mbappé sarà presentato dal Real Madrid la prossima settimana

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 10 luglio 2024) 2024-07-10 15:32:46 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals:martedì prossimo come nuovo giocatore del, ha comunicato il club. La deludente campagna diverso Euro 2024 si è conclusa ieri sera, con la sconfitta della Francia per 2-1 contro la Spagna in semifinale a Monaco. Ma il venticinquenne ha la possibilità di tornare rapidamente a concentrarsi sulle questioni di club, ora che ilha annunciato cheverrà esibito nella capitale spagnola tra sei giorni. Un comunicato del club recita: “Ilannuncia che martedì prossimo, 16 luglio, alle 12:00, avrà luogo la presentazione del nostro giocatoreallo stadio Santiago Bernabéu. “Il presidente del, Florentino Pérez, accoglieràalCity per la firma formale del contratto che lega il nostro nuovo giocatore al club per le prossime cinque stagioni.