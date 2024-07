Incendio nel condominio | cinque sfollati

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Le fiamme si sono sprigionate all’alba. Tutti gli inquilini stavano dormendo, ma fortunatamente si sono svegliati per il forte odore di fumo e per le grida di allarme dei primi di loco che si sono accorti dell’divampato ieri mattina intorno alle 6 in un appartamento di undi Oggiono. Solo due persone sono rimaste leggermente intossicate: sono state assistite dai sanitari di Areu e dai volontari della Croce Verde che le hanno accompagnate in ospedale, da cui poi sono stati dimesse nel giro di breve. Il rogo è scoppiato probabilmente per un cortocircuito in un appartamento al terzo piano. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco di tre squadre del comando provinciale di Lecco a bordo di altrettanti mezzi di soccorso, compresa un’autoscala, più i colleghi di una squadra di volontari del distaccamento di Valmadrera.