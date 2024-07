Incendio di materiale di scarto in via 25 Aprile | intervento dei Vigili del Fuoco di Arezzo

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Ieri sera alle ore 21:30, ideldisono intervenuti in Via 25per domare unche ha coinvoltodi. Le fiamme hanno interessato alcuni pancali e scatoloni posizionati all’esterno di un locale commerciale. L’tempestivo deidelha permesso di spegnere rapidamente l’e mettere in sicurezza l’area. Fortunatamente, nessuna persona è stata coinvolta nell’incidente e non ci sono stati danni strutturali alla struttura interessata, che ha riportato solo danni da fumo. Attualmente, le autorità stanno indagando per determinare le cause dell’. L'articolodidiin via 25deideldiproviene daNews - L'Ortica notizie pungenti.