Il mercato del Grifone E’ in arrivo Angeli

(Di mercoledì 10 luglio 2024)e Cela in entrata, Romairone e Rinaldini in uscita. Prosegue il calciodel Grosseto. Il direttore generale Filippo Vetrini sta per formalizzare due operazioni in entrata. Si tratta di Lorenzo, nato a Marino l’11 agosto 2000. Il ventitrenne, che, nell’ultima stagione ha giocato con la maglia del Prato per la terza stagione consecutiva, in carriera ha giocato sia da difensore centrale che da centrocampista centrale. Oltre 100 le sue partite totali in D.col Prato ha giocato 25 partite nell’ultimo girone D, collezionando anche 2 reti e un assist in campionato. In totale con i lanieri può vantare ben 87 partite, mettendo a referto anche 7 reti e 2 assist. Scuola Frosinone,ha esordito in serie D con la maglia del Monterosi nella stagione 2019-2020.