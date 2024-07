Giustizia La Riforma Nordio abolisce l’abuso d’ufficio

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Il Governo Meloni inizia a mettere mano al sistema giudiziario italiano. Via libera definitivo della Camera al ddlcon 199 sì e 102 no. A favore del provvedimento anche i voti di Italia Viva, Azione, +Europa, mentre hanno votato contro Pd, M5S e Avs. “I sì sono quasi il doppio dei no, bene”, ha commentato il ministro dellaCarlo, in Transatlantico poco dopo il voto. Il disegno di legge è stato approvato in seconda lettura da Montecitorio, in un identico testo rispetto a quello trasmesso dal Senato, e diventa legge dello Stato. Il provvedimento apporta modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all’ordinamento giudiziario e al codice dell’ordinamento militare. Tra le misure l’abrogazione del reato di abuso, novità sul reato di traffico di influenze illecite e sulle intercettazioni.