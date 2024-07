Giacomo Bozzoli dove si trova | tutte le ipotesi

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di mercoledì 10 luglio 2024)sile– Sembra scomparso nel nulla. Chi indaga ha al momento solo una certezza: l’imprenditore siderurgico della provincia di Brescia, recentemente condannato all’ergastolo con sentenza in Cassazione per l’omicidio dello zio Mario nel 2015, siall’estero dopo essersi allontanato a bordo della sua Maserati. ( dopo le foto) Le ultime tracce dirisalgono al 30 giugno scorso nel sud della Spagna, comune di Marbella. Qui, il giorno prima del verdetto, è stato ripreso dalle telecamere di un hotel a quattro stelle, vestito da vacanziero in compagnia del figlio di 9 anni e della compagna Antonella Colossi. Il suocero, molto noto a Brescia, aveva detto: “Sono in Francia, avevano parlato di fare una vacanza lì”.