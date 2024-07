George Clooney scarica Biden sul New York Times | È un amico ma deve lasciare la corsa alla Casa Bianca Con lui non vinceremo

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Dopo il disastroso dibattito televisivo con Donald Trump, intornocandidatura del presidente uscente Joeper un altro mandatosi sono moltiplicate le voci contrarie. Molti commentatori, e sostenitori, hanno evidenziato le difficoltà emerse nel confronto con l’avversario Repubblicano: fatica, confusione, incertezze. Segni della stanchezza per i ritmi tirati della campagna elettorale, o di un raffreddore come si è affrettata a spiegare la squadra presidenziale, o dell’età come sostengono i più critici. Fatto sta che il punto debole diè diventato un elefante nella stanza per la campagna democratica e ora anche i pezzi grossi del partito iniziano ad avanzare qualche dubbio. Prima un gruppo di rappresentanti del Congresso, poi i tentennamenti dell’ex Speaker Nancy Pelosi.