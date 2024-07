FOTO – Martinez in attesa dell’Inter vola in Spagna… per allenarsi! Con il kit giusto

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 10 luglio 2024) L’Inter ha recentemente annunciato l’acquisto del portiere spagnolo Josep, che andrà a ricoprire il ruolo di vice di Yann Sommer. Indell’inizio della nuova stagione con l’Inter, il nuovo portiere èto in Spagna per. TANTA VOGLIA – Josepsi prepara ad affrontare la sua nuova avventura all’Inter con entusiasmo e professionalità. Indell’inizio del raduno, previsto per il 13 luglio,ha deciso di non perdere tempo e hato in Spagna per mantenersi in forma e prepararsi al meglio per la nuova stagione. Attualmente, il portiere si sta allenando a Valencia, indossando già la divisa di allenamento, un segno del suo impegno e della sua determinazione nel voler essere pronto fin da subito per la sfida che lo attende a Milano.