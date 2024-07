Emis Killa festeggia 15 anni di carriera con un live show

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di mercoledì 10 luglio 2024) –, all’anagrafe Emiliano Rudolf Giambelli, classe 1989, celebra 15dicon uno specialeil 2 settembre 2024 a Fiera Milano, circondato da tanti amici.celebra 15diDai piccoli club alla vittoria della coppa Tecniche Perfette (“È stata la prima cosa importante per me nel rap italiano”), passando per il primo disco del 2012, ‘L’erba cattiva’ (“un’altra dose di fiducia”), fino ad oggi, l’artista ha costruito un percorso significativo nella scena rap italiana e già pensa al futuro: Sanremo? “Diciamo che Carlo Conti mi sta simpatico”. Palco Fiera Milano Sul palco di Fiera Milanoporterà 15 ospiti, rappresentanti sia della vecchia che della nuova scuola rap, icone della scena e nuove leve.