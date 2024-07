Dubbi di Arera sul mercato libero | I prezzi dell’energia sono più alti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Ilnon gode dei vantaggi della concorrenza. Le offerte per luce e gas "appaiono poco attraenti rispetto ai diversi servizi regolati", perché "hannonormalmente più" rispetto al regime tutelato. Insomma, le bollette cosìpiù care. A spiegarlo è Stefano Besseghini, presidente dell’, nel corso della presentazione della Relazione annuale dell’Authority al governo e al Parlamento. E dire che al primo luglio la quota degli utenti domestici nelrisulta pari al 76,5%. "Il risultato delle aste ha determinato un vantaggio per il consumatore che è transitato nel servizio a tutele graduali di circa 113 euro all’anno a parità di tutti gli altri costi", prosegue Besseghini. Poi, il presidente diha snocciolato i dati inerenti alla volata dei bonus sociali energetici nel 2023, anno in cuistati riconosciuti oltre 7,5 milioni di voucher alle famiglie in disagio economico e fisico (4,6 milioni di bonus elettrici e 3 milioni per quello gas), per un importo complessivo poco sopra i 2,1 miliardi.