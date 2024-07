Devasta la stazione di Como Lago e poi manda al pronto soccorso un poliziotto | arrestato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Attimi di follia mercoledì mattina alladi. Un giovane di 28 anni di origine marocchina, irregolare sul territorio e senza fissa dimora, ha iniziato are i locali dello scalo ferroviario spaventando i viaggiatori. Quando sono intervenuti i poliziotti e gli agenti della sicurezza per calmarlo ha aggredito anche loro. Alla fine è statoe denunciato in stato di libertà per danneggiamento e per essersi rifiutato di declinare le proprie generalità alle autorità. Tutto è iniziato verso le 6.30 di mattina, quando la volante è intervenuta presso l'atrio dellaferroviaria Fnm di Largo Leopardi a seguito di una segnalazione giunta al 112 per via di un giovane che stava danneggiando gli interni del locale ed aveva aggredito la guardia giurata intervenuta per farlo desistere.