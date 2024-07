Atp Bastad arriva il forfait di Jannik Sinner

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Notizia che era un po’ nell’aria dopo quanto accaduto ieri sul Centre Court di Wimbledon, ma adesso non c’è più alcun dubbio:non parteciperà al torneo dila prossima settimana. “Mi dispiace dovermi ritirare daper la stanchezza. Non è mai una decisione facile perché amo giocare, ma devo seguire i consigli del mio team e dei dottori, che mi hanno fatto notare come sarebbe più opportuno prendersi del tempo per recuperare. Spero di giocare anel futuro. Ho sentito che è un gran torneo”, ha dichiarato l’azzuro sui suoi profili social. Il numero uno 1 del mondo aveva deciso di iscriversi all’ATP 250 svedese per preparare al meglio l’appuntamento Olimpico, ma evidentemente ad oggi la soluzione migliore è quella di riposare.