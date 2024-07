Antitrust contro influencer nel mirino la pubblicità nascosta | chi è nei guai

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 10 luglio 2024) L’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) ha avviato procedimenti istruttori nei confronti di 6, tra cui Luca Marani e Big Luca, per aver promosso guadagni facili senza chiarire la natura pubblicitaria dei contenuti. L’azione vuole far luce sullache inganna i consumatori. Parallelamente, l’AGCM ha emesso avvisi di moral suasion verso altre 4per analoghe violazioni. Istruttoriaper 6: cosa hanno fatto L’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) ha avviato sei procedimenti istruttori nei confronti diaccusati di non chiarire la natura pubblicitaria dei loro contenuti (sulla scia della stretta agli). Il contenuto, inoltre, fa riferimento a pratiche di “guadagni facili e veloci”.