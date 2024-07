Addio anche a lui Lutto alla Rai se ne va un altro volto storico del giornalismo tv

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 10 luglio 2024) La Rai è inper la morte delloconduttore, che ha seguito per tantissimi anni alcune vicende importanti relativetv pubblica italiana. Ad ucciderlo è stato un malore improvviso, che purtroppo non gli ha lasciato scampo strappandolo ai suoi affetti più cari. Ha lavorato nella televisione di Stato per più di 40 anni, svolgendo il ruolo di inviato sportivo e presentatore. E la Rai è devastata dal dolore per questo, arrivato nelle ultime ore e che ha riguardato la morte del conduttore, e che ha rattristato tantissima gente. Tra i suoi momenti più importanti c’è certamente il premio Bancarella Sport, ottenuto 31 anni fa, grazie al suo libro intitolato La leggenda di Bartali. Ma nel corso della sua vita professionale ha curatoaltre opere parecchio note.